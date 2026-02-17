Türkiye'yi kavurucu yaz bekliyor: Rekor sıcaklıklar kapıda!

2026 yaz mevsimine ilişkin yapılan değerlendirmeler, Türkiye için endişe verici bir tablo ortaya koydu. Meteoroloji uzmanları ve hava durumu analizleri, El Nino etkisinin güçlenmesiyle birlikte küresel sıcaklık artışının hızlanabileceğini ve bunun Türkiye’de daha sert hissedilebileceğini öne sürdü. Geçtiğimiz yıl yaşanan aşırı sıcakların ardından, bu yazın çok daha zorlu geçebileceği ve rekor sıcaklık değerlerinin test edilebileceği belirtiliyor.

2025’TEN DAHA SICAK OLABİLİR

2025 yazı, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla kayıtlara geçmişti. Özellikle Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken, kuraklık ve orman yangınları geniş alanlarda etkili olmuştu. Uzmanlara göre El Nino’nun beklenen şekilde güçlenmesi halinde, 2026 yaz ortalamalarının 2025’in de üzerine çıkarak yeni sıcaklık rekorlarının görülme ihtimali bulunuyor.

EL NİNO ATMOSFERİK DENGEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Pasifik Okyanusu’nun ekvatoral kesiminde deniz yüzeyi sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan El Nino, küresel atmosfer dolaşımını değiştirerek dünya genelinde iklim üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Türkiye doğrudan okyanus kıyısında yer almasa da bu sistemin etkileri dolaylı olarak hissediliyor. Bu süreç genellikle daha uzun süren sıcak hava dalgaları, düzensiz yağışlar ve ani gelişen şiddetli fırtınalarla ilişkilendiriliyor.

DOWNBURST VE SAĞLIK RİSKLERİ GÜNDEMDE

Sosyal medya platformlarından hava durumu analizleri paylaşan Hava Forum, sıcaklık artışına bağlı olarak meteorolojik ve ekolojik risklerin de artabileceği uyarısında bulundu. Paylaşımlarda, özellikle downburst olarak bilinen ani ve yıkıcı rüzgar olaylarının görülme riskinin yükseldiği belirtildi.

Ayrıca sıcak ve nemli hava koşullarının sivrisinek popülasyonunda ciddi artışa neden olabileceği, bunun da halk sağlığı açısından yeni riskleri beraberinde getirebileceği ifade edildi.