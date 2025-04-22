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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki otel yangını böyle başlamış... Görüntüler ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangının başlangıcına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin restorana girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görülüyor. Kısa bir süre sonra ise elektrikli ızgaradan dumanlar ve alevler yükselmeye başlıyor.

Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki otel yangını böyle başlamış... Görüntüler ortaya çıktı
Mustafa Fidan

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Now TV’den Alican Uludağ'ın haberine göre, yangının çıkış anına ait mutfaktaki elektrikli ızgaradan başlayan alevlerin görüntülerine ulaşıldı.

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YANGINDAN 7 DAKİKA ÖNCE GÖREVLİ MUTFAĞA GİRDİ

Oteldeki restoranın dördüncü katındaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, yangın sırasında otelde konaklayan 238 müşteri uykudayken, restoranda kahvaltı hazırlıkları yapılıyordu.

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Görüntülerde, yangından yaklaşık 7 dakika önce bir görevlinin restorana girerek malzeme taşıma arabasını aldığı görülüyor. Kısa bir süre sonra ise elektrikli ızgaradan dumanlar ve alevler yükselmeye başlıyor.

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KISA SÜRE SONRA DUMANLAR TÜM OTELİ SARDI

Bilirkişi heyeti, 7. dakikada alevlerin müdahale edilemez boyuta ulaştığını, LPG hortumunun sızdırmazlık tabakasının erimesiyle gaz sızıntısının başladığını ve alevlerin hızla büyüdüğünü belirtti.

Yangının başlamasından 11 dakika sonra ise dumanın tüm restoranı kapladığı tespit edildi. Raporda ayrıca, ızgara sisteminde otomatik yangın söndürme sistemi bulunmadığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi otel
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