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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Suriye için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa çağrısı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'de siyasi geçişin başarıya ulaşması için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa sürecine uluslararası destek verilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi'nden Suriye için yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katılımıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Büyükelçi Yıldız, Suriye Dışişleri Bakanı'nın BMGK oturumuna katılmasının yalnızca ülkenin kısa sürede kaydettiği ilerlemenin bir göstergesi olmadığını, aynı zamanda Suriye'nin uluslararası angajmana olan güçlü bağlılığını yansıttığını söyledi.

Yıldız, rejimin devrilmesinden bu yana Suriye yönetiminin kayda değer ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu gelişmelerin, Suriyeliler tarafından sahiplenilen bir geçiş sürecinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Söz konusu adımlar, onlarca yıl süren yıkım ve baskının ardından ulusal uzlaşı yönünde atılmış kritik adımlardır." dedi.

"YAPTIRIMLAR DERHAL KALDIRILMALI"

Yıldız, Suriye'deki bu umut ikliminin sürdürülmesinin, sadece yerel makamların çabasıyla değil, aynı zamanda uluslararası toplumun somut desteğiyle mümkün olabileceğini vurgulayarak, "Altyapının yeniden inşası, kamu hizmetlerinin kesintisiz sunulması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ortak önceliğimiz olmalı. Bu bağlamda, Suriye'ye yönelik yaptırımlar artık derhal kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası topluma açık bir çağrıda bulunduğunu dile getiren Yıldız, yeniden inşa sürecine aktif destek verilmesinin önemine işaret etti.

Suriye'de kurumsal kapasitenin geliştiğini ve yerel unsurlarla Şam arasında bir anlayış zemini oluşmaya başladığını söyleyen Yıldız, "Düzeni sağlama noktasında Suriye yönetiminin artan bir kabiliyeti söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnan'ın DEAŞ'a karşı bölgesel güvenlik mekanizması oluşturmak üzere koordinasyon halinde çalıştığını da belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ORTAK GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına da değinen Yıldız, bu eylemlerin Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit ettiğini vurguladı.

"Bu saldırılar Suriye'nin iç istikrarını zayıflatmakta ve DEAŞ ile mücadele kapasitesini zedelemektedir." diyen Yıldız, BMGK'yi İsrail'e karşı kararlı adımlar atmaya davet etti.

Terörle mücadeleye de değinen Yıldız, "Suriye'nin geleceği, terör örgütlerinin insafına bırakılamaz. DEAŞ, PKK/YPG ve sözde SDG gibi yapılara ülkede herhangi bir rol verilmemelidir." uyarısında bulundu.

Yıldız, tüm silahlı unsurların silahsızlandırılması, kapasitelerinin Suriye devletine devredilmesi ve terörist aktörlerin ülke topraklarından çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye, Suriye halkının bu yeni dönemde karşılaştığı zorlukları aşması için desteğini sürdürme konusunda kararlıdır." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye bmgk bm
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