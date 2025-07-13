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Türklerin kayıp şehri "Togu Balık" kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsünün Tuul Vadisi'nde yürüttüğü kazı çalışmaları sonucu geçen yıl tespit edilen kayıp şehir, Togu Balık'ta çalışmalar devam ediyor.

Türklerin kayıp şehri "Togu Balık" kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden akademisyenler, Moğolistan'da ortak kazı yapmayı içeren protokol kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarında da adı geçen Dokuz Oğuzlara (Uygurları kuran boylar) ait Togu Balık kenti olduğu düşünülen, Moğolistan'ın Tuul Vadisi'ndeki yerleşim yeri kalıntılarında gerçekleştirilen ortak kazı çalışmalarında 40 kişilik ekip görev alıyor.

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan'ın koordinasyonu ve Prof. Dr. Anıl Yılmaz ile Doç. Dr. Enkhtur Altangerel'in başkanlığında yürütülen çalışmalarda, eski Türklerin inanç, ölü kültü, şehircilik gibi konularda geliştirdikleri yaşam şekilleriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşılması amaçlanıyor.

Araştırma, Tuul Nehri'nin iki yakasındaki şehir kalıntıları ve buraları çevreleyen Mayhan, Tömst ve Agit dağlarını kapsayan 100 kilometrekarelik alanda gerçekleşiyor.

Çalışmada sondaj ekibinin yanı sıra arkeologlar, sanat tarihi ve botanik uzmanları ile paleograflar da görev yapıyor.

Çalışma kapsamında vadide bir laboratuvar kuruldu. Gün yüzüne çıkan eserler burada inceleniyor. Türklerin bilinen tarihini yeniden şekillendiren kazıda Moğol bilim insanları da yer alıyor.

Bu yıl yürütülen kazılarda, Türklerin madencilikteki başarısı ve 600'lü yıllara ilişkin ekonomik hayatıyla ilgili veriler de elde edildi.

ŞEHRİN EKONOMİSİNİN MADENCİLİĞE DAYANDIĞINA DAİR BULGULAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şaban Doğan, yaptığı açıklamada, Togu Balık kentinin günlük yaşamını, şehrin ekonomisini ve şehrin mimarisini anlamak için çok disiplinli çalışma modeli uyguladıklarını söyledi.

Bu yıl önemli verilere ulaştıklarını belirten Doğan, "Geçen yıl keşfettiğimiz şehir kenarındaki alan ve atölyelerde altın ile bakırın işlendiği belirlendi. Yüzey araştırmalarımızda antik dönemden kalma maden çukurlarını da bulduk. Dolayısıyla şehrin ekonomisinin madenciliğe dayandığı noktasında elimizde ciddi veriler var. Bundan sonra çalışmalarımız bu minvalde devam edecek. Bir taraftan da mimariyi çalışıyoruz. Bir saray kalıntısı üzerindeki çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile Moğolistan Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü, geçen yıl Moğolistan'ın Tuul Vadisi'nde yürüttükleri kazı çalışmalarındaki alanın Dokuz Oğuzlar'ın yaşadığı ve Göktürkler ile savaştığı "Togu Balık" kenti olduğunu kanıtlamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
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