Türkoğlu, "Üreticinin emeğini yok saymayın"

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden biri olan fındıkta fiyatlar hızla yükseliyor. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde serbest piyasada 255 TL’yi gören fındık fiyatlarının, kısa sürede 300 TL seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, bu yıl fındık fiyatlarının dolar bazında 10 seviyesine çıkmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini söyledi. Türkoğlu, "Sezon başında 200 TL’den başlayan fiyatlar, arzın azalması ve talebin sabit kalması nedeniyle yükselişini sürdürüyor. Dolar karşılığı 400 TL’ler artık konuşuluyor" dedi.
Fiyatlardaki artışın en önemli nedenlerinden birinin zirai don ve kahverengi kokarca gibi zararlılar olduğunu belirten Türkoğlu, düşük rekoltenin piyasada ciddi daralma yaşandığını ifade etti.

"ÜRETİCİNİN EMEĞİNİ YOK SAYMAYIN"

Tüccarlara çağrıda bulunan Türkoğlu, üreticinin alın terinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl kahverengi kokarca zararı bahane edilerek fındık 30 TL gibi çok düşük fiyatlardan alındı. Bu yıl da benzer oyunlar oynanmak isteniyor. Tüccarlara sesleniyorum; üreticinin ürününü yok pahasına almayın" dedi.

"BU YIL ÜRETİCİ DAHA BİLİNÇLİ"

Düşük rekolte nedeniyle fındığın değer kazandığını kaydeden Türkoğlu, çiftçilerin ürününe sahip çıkacağını belirterek, "Ne yaparsanız yapın, bu yıl üreticinin fındığına muhtaçsınız. Biz bunun bilincindeyiz. Çiftçinin düşmanı olmayın, adil fiyat politikası izleyin" ifadelerine yer verdi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

