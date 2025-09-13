Türksat Model Uydu Yarışması'nda heyecan dorukta

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması’nın finali sürüyor.

Sakarya Üniversitesi’nden Turkish Defenders Takım kaptanı İsa Dedemoğlu, 10’uncu Türksat Model Uydu Yarışması’nda ilk atışlarının kendilerine ait olduğunu belirtti. Başarılı bir atış yaptıklarını ifade etti. Birincilikle ayrılmak istediklerini söyledi. Model uyduları 300 milimetre uzunluğunda ve 113 milimetre çapında.

Aksaray’da Tuz Gölü Hisar Atış Sahası’nda devam eden yarışmaya katılan Dedemoğlu, kameralı ve telemetrik haberleşme işlemlerinin kusursuz bir şekilde yapılmasını istediklerini belirtti. Bu çalışmaların uzun süreli olduğunu vurguladı. Yaklaşık 8 aylık bir emeklerinin bulunduğunu aktardı. Bazen hatalarla karşılaştıklarını ifade etti. Bu hataları gidermek için haftalarca uğraştıklarını dile getirdi. Hatalarını başarılı bir şekilde gidererek finalde atış hakkı kazandıklarını söyledi. İlk atışı takım olarak yaptıklarını ve hedeflerinin birinci olmak olduğunu açıkladı. Geçen yıl test takımı olarak katıldıklarını, bu yıl eksikliklerini kapatıp finalist olduklarını belirtti.

Dedemoğlu, hedeflerinin bu yıl kesintisiz bir şekilde telemetri kaybı yaşamadan yer istasyonuna verileri aktarmak olduğunu ifade etti. Kamera kaydı aldıklarını ve uydularında basınç sensörü bulunduğunu söyledi. Basınç sensöründen veriler elde ettiklerini aktardı. Hakemlerin görev atış anında görev istediğini de belirtti. Yer istasyonundan kusursuz haberleşme sağlanması gerektiğini, bunun için 6 kişilik ekipleri olduğunu söyledi. Her zaman birbirlerini desteklediklerini vurguladı. Takım olarak zoru başararak 2026 yılında bu yarışlara katılmayı umduklarını belirtti. Bu yıl da iyi bir derece elde etmek istediklerini ifade etti.