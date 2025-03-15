HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.03.2025 16:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da okullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı.

TURNUVADA-HAKEM-TARTISTIGI-ANTRENORE-KA_612340_181266

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi. Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

(DHA)

Trump'tan yeni bomba! 43 ülkeye seyahat yasağı geliyor: Yeşil Kartlılar ne yapacak?Trump'tan yeni bomba! 43 ülkeye seyahat yasağı geliyor: Yeşil Kartlılar ne yapacak?
Hakem, antrenöre kafa attı! O ismin oğlu çıktıHakem, antrenöre kafa attı! O ismin oğlu çıktı
Anahtar Kelimeler:
kafa travması turnuva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

Adana'da ölümle burun buruna serinlik!

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken dikkat!

Rıdvan Dilmen'den derbi için ilginç tahmin! "Yüzde bin" diyerek açıkladı

Rıdvan Dilmen'den derbi için ilginç tahmin! "Yüzde bin" diyerek açıkladı

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

Sivas'ta bulundu: Ekipler harekete geçti!

Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Trump: ‘Eşi benzeri olmayan bir savaş çıkacak’

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

Yavaş, Erdoğan'a seslendi: "Asıl onun müdahale etmesi lazım!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.