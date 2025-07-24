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TUSAŞ ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET iş birliği sözleşmesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı, IDEF 2025 kapsamında, TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

TUSAŞ ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET iş birliği sözleşmesi imzalandı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'İstanbul IDEF 2025' başlığı ile yapılan açıklamada, "IDEF 2025 kapsamında, TUSAŞ standında Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla, TUSAŞ ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu kıymetli iş birliği; havacılık sanayiimizde uluslararası kabiliyetlerin entegrasyonuna, bilgi paylaşımına ve müşterek geliştirme adımlarına zemin teşkil etmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle stratejik projelerde kurduğu bu tarz teşrikimesaiyle, küresel havacılık sahnesinde yerli ve milli gücüyle vüs'at kazanmaya devam etmektedir" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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TUSAŞ
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