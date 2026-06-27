Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır