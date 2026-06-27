Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
27.06.2026 19:24
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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