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Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 17.57'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tuşba'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Akçaören Mahallesi olan 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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