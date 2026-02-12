HABER

Tut ilçesinde korkutan heyelan: 2 ev tahliye edildi

Adıyaman’ın Tut ilçesinde meydana gelen heyelandan dolayı 2 ev tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Tut ilçesinin Çanakçı Mevkiinde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Korkutan heyelandan dolayı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri, polis ekipleri ile jandarma ekipleri ve aynı zamanda DSİ’ye bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede bulunan 2 evi tahliye etti. Her iki evde bulunan toplam 4 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. 2 kişi yakınlarının evlerine giderek misafir olurken 2 kişi ise ilçe öğretmen evine yerleştirildi. Ekipler tarafından heyelan bölgesinde güvenlik önlemleri alarak bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Öte yandan 17 Mart 2023 tarihinde aynı bölgede yaşanan şiddetli yağmur yağışlarından dolayı sel yaşanmış ve sel sularına kapılan 4 kişilik ailenin içerisinde bulunan konteyner akıntıya kapılmıştı. Yaşanan olaydan dolayı 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

Adıyaman
