Tutanak tutan memura yapay zeka destekli rüşvet tuzağı: İnfaz koruma memuru kadın ve sevgilisi tutuklandı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun rüşvet aldığına yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası başlatılan soruşturmada, Hülya T.'nin hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak için sevgilisi Enes B. ile yapay zekayla sahte içerikler ürettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden Hülya T. ile Enes B. tutuklandı.

Olay, Bozkurt Kadın Cezaevi’nde meydana geldi. Sosyal medyada, kurumda görevli kadın infaz koruma memurunun, açık cezaevinde kalan kadın hükümlülerin yakınlarından, kapalı cezaevine gönderilmemeleri karşılığında para istediği iddia edildi. Paylaşımlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MEMURA SİNİRLENDİ, YAPAY ZEKA İLE SAHTE RÜŞVET BELGESİ DÜZENLEDİ

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan incelemede, açık cezaevinde kalan Hülya T.’nin olumsuz davranışları nedeniyle kapalı cezaevine gönderildiği, bunun üzerine kendisi hakkında tutanak tutan memurdan intikam almak amacıyla sevgilisi Enes B. ile plan yaptığı belirlendi.

BİLİŞİM SUÇLARINDAN SABIKALI SEVGİLİSİ SUÇ ORTAĞI

Bilişim suçlarından sabıkası bulunan Enes B.’nin yapay zeka kullanarak rüşvet görüntüsü oluşturduğu, bu içerikleri sosyal medyada paylaştığı ve CİMER’e de gönderdiği tespit edildi. İkilinin, oluşturdukları sahte içeriklerle memuru tehdit edip şantajda bulundukları belirlendi.

Olayla ilgili 3 Kasım’da Denizli, Aydın ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda Hülya T., Enes B. ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Hülya T. ile Enes B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

