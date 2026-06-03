HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tutanak tutmak istedi darp edildi! Korkunç anlar kamerada: "6-7 kişi saldırdılar"

İçerik devam ediyor

İstanbul'un Avcılar ilçesinde iki sürücü kaza yaptı. Kaza sonrası tutanak tutmak için aracından inen sürücüye çarptığı araçtaki sürücü ve arkadaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası burnu kırılan sürücü, aracından indiği için kendisine de ceza yazıldığını iddia etti. Darp edilen sürücü o anlarda kayıttaydı. İşte o görüntüler!

Avcılar'da yaşanan korkunç olay 30 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, Soner Çoban isimli vatandaş otomobiliyle cadde üzerinde seyrederken yoğun trafik nedeniyle durakladı. O sırada arkadan gelen başka bir sürücü kendisine çarptı.

Tutanak tutmak istedi darp edildi! Korkunç anlar kamerada: "6-7 kişi saldırdılar" 1

TUTANAK TUTMAYA İNDİ DARP EDİLDİ

Yaşanan kaza sonrasında fotoğraf çekmek için aşağıya indiğini iddia eden Çoban, otomobiline arkadan çarpan sürücünün ve arkadaşlarının kendisini darp ettiklerini söyledi. Yaşanan o anları ise cep telefonuyla kaydeden Soner Çoban, kaydı kapattıktan sonra kendisine çarpan otomobilin sahibi ve arkadaşları tarafından dövüldüğünü iddia etti. Yaşanan olay sonrasında hastaneye giden Çoban, burnunun kırıldığına dair darp raporu alarak kendisine saldıran şahıslardan şikayetçi olduğunu söyledi. Öte yandan karakola giden Çoban, araçtan indiği gerekçesiyle kendisine de ceza yazıldığını söyledi.

Tutanak tutmak istedi darp edildi! Korkunç anlar kamerada: "6-7 kişi saldırdılar" 2

O ANLARDA KAYITTAYDI

Kaza sonrasında tutanak tutmak amaçlı fotoğraf çekmek için aracından indiğini iddia eden Soner Çoban, kazaya karıştığı şahısların kendisine tehditler savurmasının ardından o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, bir şahsın küfürler ederek vatandaşa saldırdığı anlar yer aldı.

Tutanak tutmak istedi darp edildi! Korkunç anlar kamerada: "6-7 kişi saldırdılar" 3

"6-7 KİŞİ BANA SALDIRDILAR"

Yaşanan o anları anlatan Soner Çoban, "Ben Avcılar'da arkadaşlarımla dolaşırken Cumhuriyet Caddesi'ne geldim. Ortada trafik sıkıştığı için durdum. Sonra arkadan bana bir araç vurdu. Ben de doğal olarak tutanak tutmak ve fotoğraf çekmek için aşağıya indim. Sonrasında fotoğraf çekerken engel olmaya çalıştılar. Bana, 'Biz buranın çocuğuyuz. Biz burada seni vururuz. Adam kaldırıyoruz burada' dediler. Sonra amcamın oğlu engel olmaya çalıştı. Video çekmeye başlayınca bana saldırmaya başladı. Aileme, bana küfürler etti. Videoyu kapattıktan sonra da şahıs ve arkadaşları 6-7 kişi bana saldırdılar" dedi.

"ARAÇTAN BEN DE İNDİĞİM İÇİN CEZA YAZILDI"

Olayın sonrasında hastaneye gittiğini beyan eden Çoban, "Direkt hastaneye gittim. Esenyurt Devlet Hastanesi'nden beni Çam ve Sakura'ya yönlendirdiler. Oradan da karakola gittim. Kaçmak gibi bir durum olmadı. Polis memuruna ben video kaydımı da gösterdim. Ama ben araçtan indiğim için ceza yazıldı. Ben fotoğraf çekmek için inmiştim. Darp raporumda da mevcut burnumun iki yerinde kırık var. Şikayette bulundum" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL cezaSaldırı amacı ile aracından inen şahsa 180 bin TL ceza
ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verdiÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara verdi

Anahtar Kelimeler:
Avcılar darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Gülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu! Bakan Gürlek açıkladı

Gülcan Yazıcı'nın cesedi 20 yıl sonra bulundu! Bakan Gürlek açıkladı

Galatasaray'da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'da keyifleri kaçıran Victor Osimhen gelişmesi

Aylık geliri kalem kalem hesaplandı! 'Çok iyi para'

Aylık geliri kalem kalem hesaplandı! 'Çok iyi para'

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.