‘Tuttur’ soruşturmasında yeni gelişme: İddia sahibine tutuklama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "tuttur.com"daki kullanıcı verisi manipülasyonu iddialarının asılsız olduğunu tespit ederek iddiayı yayan sosyal medya kullanıcısının tutuklandığını ifade etti.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "tuttur-com" soruşturması kapsamında bir açıklama yaptı. Başsavcılık iddianın asılsız olduğunu ifade ederek iddiayı yayan sosyal medya kullanıcısının mahkemece tutuklandığını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Saran Holding Bünyesinde bulunan ancak sanal ortam bayilik sözleşmesinin ve buna bağlı lisanslarının iptali nedeni ile artık faaliyet göstermeyen "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğine dair iddiaların kamuoyunda geniş bir şekilde yer bulması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iddiaların araştırılması için re'sen başlatılan soruşturma işlemleri sırasında lehe/aleyhe maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için usulünce alınan Hakimlik kararı doğrultusunda "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde kolluk güçlerinin adli bilişim ekipleri tarafından yerinde inceleme yapılmış olup, düzenlenen raporda; iddia edildiği üzere "www.tuttur.com" şans oyunları sitesine hizmet veren bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bu tespit üzerine "X" sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K isimli kişi olduğunu belirlenmesi ile bu kişi hakkında TCK m.217/A "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası ile ayrıca yürütülen soruşturmada sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

