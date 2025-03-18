Tutuklanan Erkan Kork’un ifadesi şaşkına çevirdi: Altın bozdurup banka almış!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanıp bankasına el konulan Erkan Kork, ifadesinde, Bankpozitif'i "altın ve ziynet" bozdurarak aldığını ileri sürdü.

"BAHİS OLUŞUMLARINI BİLDİRİYORUZ"

Kork'un ifadesinde, "PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım." dediği öğrenildi.

TESPİTLERİ YERSİZ BULDU, "SENARYO" DEDİ

Erkan Kork savcılıktaki ifadesinde, "Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIĞIN BORÇLU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Dosya kapsamında yer alan gizli tanık Cesur'un beyanlarını kabul etmediğini belirten Kork, "Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme adına 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım." savunmasını yaptı.

Gizli tanığın elindeki senetten dolayı kendisine düşmanlık beslediğini iddia eden Kork, "Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

ALTIN VE ZİYNET BOZDURUP BANKA ALMIŞ

İfadesinde MASAK'ın raporu ile ilgili de konuşan Kork, söz konusu raporun kümül veriler içerdiğini ve bahse konu rakamların firma için hayatın akışına uygun olduğunu savundu.

Kork, "Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir. Parça parça transfer yaptırmamın sebebi, kur korumalı mevduat limitlerine takılıp parçalı işlem yapmak zorunda kalmamdır. Yapmış olduğum para transferleri, mevzuata uygun işlemlerdir." şeklinde konuştu.

Kork, banka alım sürecinin MASAK, BDDK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Merkez Bankası onayı ve izni ayrıca MİT soruşturması sonucunda gerçekleşen bir süreç olduğunu iddia etti.

"GÜNDE BİN 500 HESAP KAPATIYORUZ"

İfadesinin devamında şirkette yasa dışı faaliyetler mücadele için özel birimler kurduklarını belirten Kork, "bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir." iddiasını öne sürdü.

Kork, söz konusu şirketler üzerinden bahis oynatmadığını, bahis oynanmasına aracılık etmediğini, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadığını iddia etti. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır