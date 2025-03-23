Tutuklanan İmamoğlu'nun Trabzon konuşması yeniden gündem oldu! "Beni oyundan çıkaracaklar, kirli işler yapıyorlar" deyip bugünü işaret etmişti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime adaylığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak ön seçim için çalışmalarına başlamıştı.

İMAMOĞLU'NUN 15 MART'TAKİ TRABZON KONUŞMASI YENİDEN GÜNDEM OLDU

İstanbul'da çarşamba günü başlatılan çifte soruşturmada ise İmamoğlu, gözaltına alındı. İmamoğlu 4 günlük sürecin ardından 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanırken, İmamoğlu'nun 15 Mart'taki Trabzon konuşması yeniden gündem oldu.

"BENİ OYUNDAN ÇIKARACAKLAR, KİRLİ İŞLER YAPIYORLAR"

Bahsi geçen konuşmasında oyundan çıkarılmak istendiğini söyleyen İmamoğlu, "Beni oyundan çıkaracaklar. Kirli işler yapıyorlar. Güya polisin eliyle başımı öne eğdireceklermiş" ifadelerini kullandı.

"BUNU 23 MART'TAN ÖNCE YAPMAK İSTİYORLAR, DERTLERİ KOLTUK"

İmamoğlu bu ifadeleri kullanırken de CHP'nin 23 Mart'ta (bugün) yapacağı ön seçim tarihini işaret etmiş ve "Hatta bunu mümkünse 23 Mart'tan önce yapmak istiyorlar. Dertleri koltuk" demişti.

İmamoğlu'nun bu konuşması ise sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.