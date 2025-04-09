Tutuklu 278 öğrenci... Yılmaz Özdil'in duygusal anları: Gözleri yaşararak istedi! "'Eşek herif' olarak rica ediyorum"

Gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir çıkış geldi. 19 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu için İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirde protestolar gerçekleştirilmişti. Protestolarda gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 278 öğrenci, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Özdil öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ettiği açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.

ÖZDİL HAKİMLERE SESLENDİ

Yılmaz Özdil, tutuklu öğrencilerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

-Meslek hayatım boyunca, bu yıl 43. yılım; 17 yaşımdan beri gazetecilik yapıyorum. 43 yıldır gazeteciyim.

-Beni yine, bakın, iftiraya uğradım, suçlandım, bilmem neden, bir hakimin ya da bir savcının önüne götürdüler.

-Yıllardır yargılanıyorum, üzerimde milyonlarca liralık tazminat yükü var. Hapis cezaları aldım, Yargıtay'da davalarım var.

"GENÇLİK HATASIDIR"

-Belki 600'ün üzerinde davada yargılandım bugüne kadar. Ama her defasında beni hakimin, savcının önüne götürürler...

-Buradan, bu olaylar yüzünden tutuklanan çocuklarımızı yargılayacak olan hakimlere sesleniyorum.

-Bir baba olarak, bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak ve o günleri hâlâ yaşayan bir "eşek herif" olarak yalvarıyorum.

-Delikanlıdır, hata yapar. Adı üstünde: delikanlı. Gençlik hatasıdır, olabilir. Gençlik hatası olmayan adam olur mu?

"'EŞEK HERİF' OLARAK RİCA EDİYORUM"

-Bir "eşek herif" olarak, Türkiye'nin hakimlerinden, savcılarından rica ediyorum: Evlatlarımızı bırakın.

-İnsanın duygulanmaması mümkün değil. Çünkü çok haksızlık var. Gerçekten çok adaletsizlik var.

Kaynak: Sözcü