Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha! İşte istenen yeni hapis cezası

"Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde YouTube kanalına erişim engeli getirilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 207. Maddesi gereğince, "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Altaylı hakkında, kendi ismiyle anılan YouTube sosyal medya kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 21 Haziran'da gözaltına alınan Altaylı, aynı suçtan tutuklanmıştı.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenmişti.

Fatih Altaylı'nın yargılanmasına 3 Ekim'de başlanacak.

Fatih Altaylı
