Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Telaşın boşuna değil"

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptal edilmesi üzerinden eleştirilerde bulundu. Orman yangınları ve İstanbul'da yaşanan sorunlarla ilgili olarak, "İstanbul’un içme suyu projesini tek imzayla iptal eden sensin. 16 milyon İstanbulluya, İSKİ’ye, İBB’ye haber vermeyen, ilan etmekten korkup gizleyen sensin" dedi.

"TELAŞIN BOŞUNA DEĞİL"

İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi;

"Orman yangınlarını söndüremiyorsun, Mutfaktaki yangını söndüremiyorsun, Adalet sistemindeki yangını söndüremiyorsun, Hepsinden önemlisi milletin yüreğindeki yangını söndüremiyorsun!

Herkes biliyor ki, telaşın boşuna değil, çünkü gitme vaktin geldi. Sana hayatın boyunca göremeyeceğin makamları bahşeden milletin önüne sandığı getir!"