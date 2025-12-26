HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol

Samsun’un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tütün kaçakçılığından 4 kişiye adli kontrol

Samsun’un İlkadım ilçesinde tütün mamulü kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde 7 şahsa ait 7 ikamet, 4 iş yeri ve 2 depo olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 727 bin 200 adet makaron, 159 bin 600 adet doldurulmuş makaron sigara, 598 kilogram kaçak tütün ile 1 adet manuel sigara sarma makinesi ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğünde sorgulanan R.U. (32), A.U. (38), M.U. (36) ve E.Ç. (21) bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ifade veren dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de tarihi eser operasyonuSöke’de tarihi eser operasyonu
105 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı 105 milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.