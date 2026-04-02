HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Tuvalet arızalandı! NASA'nın insanlı Ay görevi Artemis II'de beklenmedik kriz

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevinde yer alan mürettebat, Dünya yörüngesindeyken yerdeki görev ekibine telsizle bağlanarak, uzay aracındaki tuvalette arıza olduğunu bildirdi.

Enes Çırtlık

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "kontrol ünitesi sorunu" olarak nitelendirdiği; yanıp sönen bir arıza ışığını fark ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine Artemis II mürettebatı, Dünya yörüngesindeyken yerdeki görev ekibine telsizle bağlanarak tuvaletlerinde bir sorun olduğunu iletti.

APOLLO GÖREVLERİNDE TORBA KULLANILIYORDU

1961-1972 yıllarındaki Apollo görevlerinde "atık toplama torbaları" kullanan astronotlar, Dünya'ya dönüş yolculuğu sırasında kütleyi azaltmak amacıyla bu torbaları Ay yüzüne bırakıyordu.

BİR DERİN UZAY GÖREVİNDEKİ İLK TUVALET

Bu kapsamda derin uzaya yapılan bir görevde ilk defa "tuvalet kurulduğu" ve sorunun kısmen giderildiği ifade ediliyor.

NASA, dün 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay’a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

ARTEMIS II 10 GÜN SÜRECEK

Toplam 4 kişiden oluşan ekip yaklaşık 10 gün sürecek görev süresince, uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdiKahramanmaraş’ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi
Aykut Erdoğdu'nun 'yemek ve su' iddiasına açıklama geldiAykut Erdoğdu'nun 'yemek ve su' iddiasına açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.