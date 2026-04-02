Tuvalet arızalandı! NASA'nın insanlı Ay görevi Artemis II'de beklenmedik kriz

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "kontrol ünitesi sorunu" olarak nitelendirdiği; yanıp sönen bir arıza ışığını fark ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine Artemis II mürettebatı, Dünya yörüngesindeyken yerdeki görev ekibine telsizle bağlanarak tuvaletlerinde bir sorun olduğunu iletti.

APOLLO GÖREVLERİNDE TORBA KULLANILIYORDU

1961-1972 yıllarındaki Apollo görevlerinde "atık toplama torbaları" kullanan astronotlar, Dünya'ya dönüş yolculuğu sırasında kütleyi azaltmak amacıyla bu torbaları Ay yüzüne bırakıyordu.

BİR DERİN UZAY GÖREVİNDEKİ İLK TUVALET

Bu kapsamda derin uzaya yapılan bir görevde ilk defa "tuvalet kurulduğu" ve sorunun kısmen giderildiği ifade ediliyor.

NASA, dün 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay’a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

ARTEMIS II 10 GÜN SÜRECEK

Toplam 4 kişiden oluşan ekip yaklaşık 10 gün sürecek görev süresince, uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.