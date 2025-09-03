HABER

Tuz tansiyonu yükseltir mi? Tuzun tansiyona etkisi

Hipertansiyon ya da yüksek tansiyon hastalığı, insan vücudundaki kanın atardamar duvarlarına uyguladığı gücün sürekli bir şekilde çok fazla olması olarak ifade edilen bir hastalıktır. Kan, damar duvarlarına basınç yaptığı zaman eğer bu basınç yüksek olursa kişide hipertansiyon hastalığı meydana gelir.

Ferhan Petek

Yüksek tansiyon ya da hipertansiyon adındaki hastalık, kontrol altına alınmadığı ve doktor tarafından zamanında müdahale edilmediği takdirde çok daha ciddi ve büyük hasarlara verebilecek hastalıklar da oluşabilir. Bu nedenle yüksek tansiyon teşhisi konmuş olan kişilerin doktorun verdiği ilaçlara ve yönlendirmelerine bağlı kalması gerekmektedir. Çeşitli durumlar, yiyecekler ve içecekler yüksek tansiyon hastalığına yol açabilir ya da yüksek tansiyon hastalığını tetikleyebilmektedir.

Her yaştan insanın çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşayabileceği yüksek tansiyon sorunu daha çok 50 yaş üstü insanlarda ve ağırlıklı olarak erkeklerde görülür. Ancak kadınların da 55 yaşından sonraki süreçte yüksek tansiyon konusunda risk grubunda olduğu bilinmektedir.

Yüksek tansiyon hastalığını tetikleyen ya da bu hastalığın meydana gelmesine sebep olabilecek bazı unsurlar şunlardır:

  • Genetik yatkınlığı olan ailesinde başka yüksek tansiyon hastaları olan kişiler
  • Obezite hastalığı olan kişiler
  • Aşırı tuz tüketenler
  • Sigara ve alkol kullananlar
  • Şeker hastaları
  • Hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olanlar
  • Stres altında kalanlar

Yüksek tansiyon bazı belirtiler ile birlikte kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Şu belirtiler yüksek tansiyon hastalığına eşlik edebilirler:

  • Göğüste ağrı
  • Bulanık görüş ya da çift görme durumu
  • Halsizlik hissi
  • Kulakta çınlama
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı
  • Baş ağrıları
  • Kalp ritminde bozulma
  • İdrara daha sık çıkma
  • Bacaklarda ödem ya da şişlik oluşması
  • Burun kanaması
  • Nefes darlığı

Tuz tansiyonu yükseltir mi?

Hipertansiyon hastalarının uzak durması gereken bazı yiyecek ve içecekler vardır. Bunların başında aşırı tuz ve tuzlu yiyeceklerin tüketimi gelmektedir. Aşırı tuz tüketen kişiler ani tansiyon yüksekliği durumu yaşayabilmektedirler. Gün içinde alınması gerekenden daha fazla kalori almak da yüksek tansiyon hastaları için tehlikeli kabul edilmektedir.

Tuz tüketiminin fazla olması kan basıncının hızlı bir şekilde yükselmesine neden olacaktır. Bu nedenle de dolaylı olarak tansiyonda ani bir değişiklik söz konusu olabilir. Yüksek tansiyon hastalarının aşırı tuz tüketmekten kaçınması önerilmektedir.

Tuzun tansiyona etkisi nedir?

Sadece tansiyon değil kalp ve damar için de sakıncalı olarak bilinen aşırı tuz tüketimi tansiyonun aniden yükselmesine neden olabilmektedir. Aşırı miktarlarda tuz tüketilmesi tansiyonu yükseltmesinin yanı sıra şu zararlara da neden olabilir:

  • İnsülin direncini arttırır.
  • Böbreklere zarar verir.
  • Kan basıncını aniden ve fazla yükseltir.
  • Tansiyon dengesini bozar.
  • Mide hastalıklarına sebep olur.
  • Bağışıklık sistemini zayıflatabilir.
  • Vücudun ihtiyacı olan kalsiyumun idrar yolu ile dışarı atılmasına neden olur.
  • Kalp hastalıklarına yol açabilir.
  • Damarlara zarar verir.
  • Meniere adı verilen iç kulak rahatsızlığına neden olabilir.

Çeşitli önlemler alınarak tuz tüketimi azaltılmalı ve özellikle yüksek tansiyon rahatsızlığı olan, ilaç kullan kişiler tarafından tuz tüketimi mutlaka sınırlandırılmalıdır. Yemekler, çorbalar ve salatalar mümkün olduğu kadar tuzsuz ya da az miktarda tuz kullanarak hazırlanmalıdır. Yemek sırasında ek olarak tuz kullanılmamalı mümkünse tuza sofrada da yer verilmemelidir. Hazır ürün satın alırken de olabildiği kadar az tuz oranına sahip yiyecekler ve ürünler tercih edilmelidir.

