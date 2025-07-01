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Tuzla’da motosiklet yol kenarında bekleyen arızalı araca çarptı: 2 yaralı

Tuzla D-100 Karayolunda seyir halindeki motosiklet, yol kenarında arıza nedeniyle duran bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tuzla’da motosiklet yol kenarında bekleyen arızalı araca çarptı: 2 yaralı

Kaza, Tuzla D-100 Karayolu Ankara istikametinde Şifa Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken arıza yapan 17 TK 034 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü aracını yolun sağına çekerek durdu. Bu sırada arkadan gelen H.Ö. idaresindeki 34 KNF 338 plakalı Honda marka motosiklet, arıza yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan kişi yola savruldu. Arkadan gelen 34 MTS 956 plakalı otomobil sürücüsü de yaralılara çarpmamak için manevra yaptı ve demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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