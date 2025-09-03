HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Tuzlu ayran tansiyonu yükseltir mi? Tuzlu ayranın tansiyona etkisi

Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici etkisi ile çok sık tercih edilen bir içecek olan ayran, aynı zamanda bazı acil durumlarda çare olarak da kabul edilmektedir. Halk arasında bilinene göre tansiyon konusunda yaşanan ani düşüşlerde kişilere hemen tuzlu ayran içirilir.

Tuzlu ayran tansiyonu yükseltir mi? Tuzlu ayranın tansiyona etkisi
Ferhan Petek

Tuzlu ayran, sadece serinletici bir içecek olarak değil sağlık konusunda da yararlı olması nedeniyle şifalı bir içecek olarak da kabul edilmektedir. Biraz yoğurt ve biraz su ile kolayca yapılabilen ya da hazır olarak satın alınabilen ayran adeta ilaç niyetine de tüketilmektedir. İçerdiği mineraller ile elektrolitler sayesinde insan vücudunu yeniden hidrate etme özelliği bulunan ayran vücudun elektrolit dengesinin korunması konusunda da etkilidir.

Ayranın tuz katılarak içilmesinin tansiyon konusunda da etkili olduğu bilinmektedir. Ferahlatıcı etkisi kolay içimi hafifliği ile hem çok sevilen hem de çok faydalı olan tuzlu ayran günlük beslenme düzeni için de gerekli ve sağlıklı bir katkı olarak kabul edilmektedir. Besin değeri açısından da oldukça zengin olan tuzlu ayranın bir bardağında ortalama olarak 50 – 80 arası kalori bulunmaktadır. Ayrıca protein, karbonhidrat, kalsiyum, sodyum, probiyotikler de barındıran tuzlu ayran birçok sağlık sorununa da iyi gelmektedir.

Tuzlu ayranın en bilinen bazı faydaları şunlardır:

  • Kalsiyum kaynağıdır. Bu da kemik sağlığını destekleyici olmasını sağlar. Ayrıca çeşitli kemik hastalıklarının oluşmasına da engel olur.
  • Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını destekler.
  • Susuzluğu giderir.
  • Protein kaynağıdır ve bu özelliği ile kasları onarırken vücut dokularının yenilenmesini sağlar.
  • Düşük kalorili olması nedeni ile diyet listelerinde yer alır.
  • Vitamin ve mineraller açısından zengindir. B vitamini, potasyum gibi çeşitli mineral ve vitaminler içermektedir.

Tuzlu ayran tansiyonu yükseltir mi?

Özellikle bağırsak sorunu yaşayanlar, kemik sağlığını desteklemeyi amaçlayan kişiler, kilo vermek isteyenler, protein eksikliğini karşılamak isteyenler için ideal bir içecek olan tuzlu ayran yüksek tansiyon hastaları için riskli olabilmektedir.

Yüksek tansiyon sorunu ciddi bir hastalıktır ve bu hastalığa sahip olan kişilerin tansiyon üzerinde ani etkilere neden olacak bazı durumlardan uzak durması gerekmektedir. Hipertansiyon ya da diğer adı ile yüksek tansiyon hastalığını tetikleyen başat unsurlardan biri fazla miktarlarda tuz alımıdır. Bunun dışında şu durumlar da tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken durumlardır:

  • Stres
  • Diyabet
  • Hareketsiz bir yaşam biçimi
  • Sigara kullanımı
  • Alkol kullanımı
  • Düzensiz beslenme
  • Obezite
  • Çok fazla tuz tüketmek
  • Aşırı kilo
  • Genetik yatkınlığın olması

Her ne kadar birçok faydası olduğu bilinse de tuzlu ayran tüketmek risk grubunda kabul edilen bazı kişiler için sakıncalı olabilir. Kalp ve damar rahatsızlığı olan kişiler, hamileler, emziren anneler, ileri yaştaki kişiler, alerjik bünyelere sahip olanlar ve kronik çeşitli rahatsızlıkları olan kişiler risk grubunda kabul edilmektedir.

Tuzlu ayranın tansiyona etkisi nedir?

Yüksek tansiyon oldukça tehlikeli olarak bilinen bir hastalıktır. Kendini baş dönmesi, burun kanaması, kulak tıkanması, görmede bozukluğu gibi çeşitli belirtiler ile birlikte gösteren tansiyon problemi çeşitli durumlarda tetiklenebilmektedir.

Tuzlu ayran da aşırı tuzun hipertansiyon hastaları için zararlı olması nedeni ile fazla tuz eklenmeden ayran tüketilmelidir. İnsanların genel sağlığını destekleyici kabul edilen ayran, fazla tuz katılarak içilirse yüksek tansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Tüm bu konularda ise kesin olarak bir sağlık uzmanına danışmak gerekir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Füniküler kazasının ardından 3 günlük yas ilan edildiFüniküler kazasının ardından 3 günlük yas ilan edildi
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybettiİstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
ayran tansiyon tuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Mısır'da göç korkusu! Tanklar ve özel birlikler hazır... 40 bin askeri sınıra yığdılar

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Bakan Yumaklı duyurdu! Kasapta akılalmaz düzenek

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

Sebastian Hoeness Fenerbahçe'yi açıkladı!

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

ABD'de tutuklanan Türk bilim insanıyla ilgili yeni gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.