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  4. Twitter'ın açıklamasının ardından Özgür Özel'den tepki: "Yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar. "

Twitter'ın açıklamasının ardından Özgür Özel'den tepki: "Yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar. "

24.03.2025 01:29
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden sosyal medyanın bastırılmaya çalışıldığını söyleyerek, "Yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar. Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın" dedi.

Twitter'ın açıklamasının ardından Özgür Özel'den tepki: "Yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar. "

Twitter (x), Türkiye'de 700'den fazla hesaba erişim engeli talebi geldiğini duyurmuştu. X'ten yapılan açıklamada "BTK'nın Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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"MİLLETİN SESİNİ BASTIRAMAZSIN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün meydanların sesini duyuran muhalif televizyon kanallarına RTÜK muhtırası verdikleri yetmiyormuş gibi, bugün de BTK üzerinden X platformundaki yüzlerce hesaba erişim engeli talep edip sosyal medyayı bastırmaya çalışıyorlar. Kabullen artık Tayyip Bey, milletin sesini bastıramazsın. @globalaffairs yönetimini demokratik ve özgürlükçü tavrından dolayı kutluyor, bu tavrı cesaretle sürdürmesini temenni ediyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Twitter
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