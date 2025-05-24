Twitter (X) çöktü mü? Neden açılmıyor? 24 Mayıs 2025 Twitter erişim sorunu

24 Mayıs Cumartesi Twitter'da (X) erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar; masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı.

TWITTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesinti bildirimlerini anlık olarak toplayan DownDetector gibi platformlara göre, 24 Mayıs 2025 saat 15.30 sularında Twitter’a dair şikayetlerde büyük bir artış yaşandı.

Bu da sorunun bölgesel değil, global çapta olabileceğine işaret ediyor.

Twitter yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.