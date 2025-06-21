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UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıların ülkedeki nükleer güvenliğin ani şekilde bozulmasına yol açtığını ve nükleer tesislere asla saldırılmaması gerektiğini söyledi.

UAEA Başkanı Grossi: Nükleer tesislere asla saldırılmamalı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ‘Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler’ başlıklı oturumuna çevrim içi katılarak, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının, ülkedeki nükleer güvenliği aniden tehlikeye attığını belirten Grossi, şu ana kadar halkı etkileyen bir radyasyon sızıntısı yaşanmadığını ifade etti.

UAEA’nın nükleer tesislerin durumunu yakından izlediğini ve olası bir nükleer duruma müdahale edebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Grossi, Buşehr Nükleer Santrali’nin olası bir saldırının en ciddi sonuçlara yol açabileceği tesis olduğunu belirtti. Santralin aktif olduğunu ve binlerce kilogram nükleer madde barındırdığını kaydeden Grossi, bölge ülkelerinin son saatlerde doğrudan kendisine ulaşarak endişelerini dile getirdiğini aktardı. Grossi, “Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik bir saldırı, çevreye yüksek miktarda radyasyon yayılmasına sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Tahran Nükleer Araştırma Merkezi’ne yönelik bir saldırının da ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Grossi, “Nükleer tesislere asla saldırılmamalıdır. Bu tür bir saldırı, hedef alınan ülkenin sınırları içinde ve ötesinde ciddi radyoaktif sızıntılara yol açabilir” dedi. UAEA Başkanı Grossi, “UAEA, sıkı bir denetim sistemiyle İran’da nükleer silah geliştirilmeyeceğini garanti edebilir” açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
nükleer
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