Ubisoft'un kurucu ortağı Claude Guillemot'tan acı haber: Uçak kazasında hayatını kaybetti!

1986'da kardeşleriyle birlikte Fransız oyun devi Ubisoft'u kuran Claude Guillemot'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Guillemot, Fransa'da meydana gelen bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

UBISOFT'TAN AÇIKLAMA

Reuters'ın haberine göre, Ubisoft'tan yapılan açıklamada, "Ubisoft; grubun kurucu ortağı ve Guillemot Corp'un başkanı Claude Guillemot'nun bir kazada hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, “Bu zor dönemde (Guillemot’nun) ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Şu anda başka bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ouest-France gazetesinin haberine göre Guillemot'un hayatını kaybettiği uçak kazası Cuma günü Fransa'nın Atlantik kıyısındaki tatil beldesi La Baule'de meydana geldi. Gazeteye göre Guillemot, çift motorlu Cessna 421 uçağındaki iki kişiden biriydi. Ouest-France, kazada her iki yolcunun da hayatını kaybettiğini aktardı.

Guillemot, Ubisoft'un posta yoluyla yazılım satışı yapan bir işletmeden dünyanın en büyük video oyunu şirketlerinden birine dönüşmesine katkıda bulunmuştu. Ardından ailenin donanım kolu olan Guillemot Corporation'ın başkanlığını üstlenmişti. Guillemot büyük ölçüde perde arkasında çalışırken, kardeşi Yves Guillemot ise Fransız oyun devinin uzun yıllar boyunca CEO'su olarak şirketin kamuoyundaki yüzü oldu.