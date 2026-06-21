HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ubisoft'un kurucu ortağı Claude Guillemot'tan acı haber: Uçak kazasında hayatını kaybetti!

Ubisoft'un kurucu ortaklarından Claude Guillemot, Fransa'da meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitirdi. Şirket, 69 yaşındaki Guillemot'un ölümü ardından açıklama yayımladı.

Ubisoft'un kurucu ortağı Claude Guillemot'tan acı haber: Uçak kazasında hayatını kaybetti!
Enes Çırtlık

1986'da kardeşleriyle birlikte Fransız oyun devi Ubisoft'u kuran Claude Guillemot'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Guillemot, Fransa'da meydana gelen bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

UBISOFT'TAN AÇIKLAMA

Reuters'ın haberine göre, Ubisoft'tan yapılan açıklamada, "Ubisoft; grubun kurucu ortağı ve Guillemot Corp'un başkanı Claude Guillemot'nun bir kazada hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendi" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, “Bu zor dönemde (Guillemot’nun) ailesi ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Şu anda başka bir açıklama yapılmayacaktır” denildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ouest-France gazetesinin haberine göre Guillemot'un hayatını kaybettiği uçak kazası Cuma günü Fransa'nın Atlantik kıyısındaki tatil beldesi La Baule'de meydana geldi. Gazeteye göre Guillemot, çift motorlu Cessna 421 uçağındaki iki kişiden biriydi. Ouest-France, kazada her iki yolcunun da hayatını kaybettiğini aktardı.

Ubisoft un kurucu ortağı Claude Guillemot tan acı haber: Uçak kazasında hayatını kaybetti! 1

Guillemot, Ubisoft'un posta yoluyla yazılım satışı yapan bir işletmeden dünyanın en büyük video oyunu şirketlerinden birine dönüşmesine katkıda bulunmuştu. Ardından ailenin donanım kolu olan Guillemot Corporation'ın başkanlığını üstlenmişti. Guillemot büyük ölçüde perde arkasında çalışırken, kardeşi Yves Guillemot ise Fransız oyun devinin uzun yıllar boyunca CEO'su olarak şirketin kamuoyundaki yüzü oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu'nda ahlaksız pazarlık! 'Müşteri' kılığına girip... "Otelim burada gel"Beyoğlu'nda ahlaksız pazarlık! 'Müşteri' kılığına girip... "Otelim burada gel"
Özgür Özel'in yeni partisi için açık adres verdi!Özgür Özel'in yeni partisi için açık adres verdi!

Anahtar Kelimeler:
uçak kazası uçak Ubisoft
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Fethiye'deki komşu dehşeti kamerada

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

Yakışıklı oyuncuyla nişanlandı! Nişan kıyafeti dikkat çekti

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

Borç yapılandırmasında son şans! 31 Ağustos'a kadar süre uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.