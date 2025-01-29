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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylar duası

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
10.01.2025 17:13
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Üç aylar dönemini kapsayan Recep, Şaban ve Ramazan ayları, ibadet ve dualarla geçirilmek üzere kutsal bir öneme sahiptir. Bu süre içerisinde inananlar nafile orucu tutmak, Kur’an-ı Kerim okumak, zikir ve dua gibi ibadetlere yönelerek manevi olarak güçlenmeyi hedefler. Ayrıca, Üç aylarda özellikle okunan dualar ve yapılacak ibadetler sıkça araştırılan konular arasında yer alır. Üç aylarda okunacak dualar nelerdir?

Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylar duası

Müslümanlar, manevi anlamı büyük olan Üç Aylar’ın gelişini karşılamaya hazırlanmaktadır. Recep, Şaban ve Ramazan’ı kapsayan bu dönem ibadetlerin yoğunlaştığı, arınma ve dua ile geçirilen özel bir zaman dilimidir. Bu aylar toplumsal dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin de ön plana çıktığı, bireysel ve toplumsal anlamda yenilenme fırsatı sunar.

Bu aylar içerisinde yer alan kandil geceleri ve diğer mübarek günler aynı zamanda Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Birçok Müslüman kişi bu aylarda oruç, namaz, Kur’an-ı Kerim okuma ve dua gibi ibadetlerini artırarak manevi dünyalarını derinleştirmeyi amaçlar.

Üç aylarda okunacak dualar nelerdir?

Üç aylar duası Arapça ve Türkçe şekilde edilebilir. İsteyen kişiler duayı Arapça ettikten sonra anlamını pekiştirmek için Türkçe çevirisini de okurlar. Müslümanlar için kutsal olan Üç aylar duası örnekleri aşağıdaki gibidir:

ALİ İMRAN SURESİ 8. AYET

Arapçası: Rabbena la tuziğ kulubena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledunke rahmeh, inneke entel vehhab.

Anlamı: Onlar derler ki: "Rabb'imiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize katından rahmet bağışla. Çünkü bağışlayıcı olan yalnız Sen'sin."

YUNUS SURESİ 10. AYET

Arapçası: Da'vahum fiha subhanekellahumme ve tehiyyetuhum fiha selam, ve ahıru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin.

Anlamı: Onların, oradaki duası: "Ey Allah'ım! Seni tesbih ederiz." Onların temennileri, "Selam"dır. Dualarının sonu ise: "Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun." dur.

ÜÇ AYLAR DUASI

Arapçası: “Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şa’ban. Ve belliğnâ Ramazân.”Arapçası:“Allahümme barik lenâ fi Recebin ve Şa’ban. Ve belliğnâ Ramazân.”

Anlamı: “Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur.”

ÜÇ AYLAR DUASI 2

Arapçası: "Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin."

Türkçesi: “Bismillahirrahmânirrahîm. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Amin.”

ÜÇ AYLAR DUASI 3

"La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir."

Türkçesi: "Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun ortağı yoktur, mülk O'na aittir ve tüm övgüler O'na mahsustur. O, her şeye kadirdir."

FATİHA SURESİ

Üç aylar boyunca her gün okunması önerilen ve her ibadetle birlikte okunması tavsiye edilen bir suredir.

İHLAS, FELAK VE NAS SURELERİ

Üç aylarda sürekli okunması tavsiye edilen surelerdendir. Hem manevi temizlik hem de Allah'a sığınma için faziletli kabul edilir.

ÜÇ AYLAR TESPİHLERİ

Üç Aylar boyunca yapılan zikirler, manevi derinliği artırmak ve kalbi arındırmak için önemli bir uygulamadır. Her gün 1100 defa "La İlahe İllallah" ve 100 defa "Muhammedün Resulullah" zikriyle bu dönemi değerlendirmek önerilir.

Bazı vatandaşlar Recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler.

  • 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
  • 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
  • 10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Anahtar Kelimeler:
Üç Aylar üç aylar duası arapça
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