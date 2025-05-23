'Üç harflileri' kovmak için her yere soğan bırakıyor, yağ döküyor! Komşuları isyan etti! "Yardıma ihtiyacım var"

Yerlere yerlere sıvı yağ dökünce apartmanda yaşayan üç kişi ayakta duramamış, bacakları kırılmıştı. Bu kez söz sırası kimsede huzur bırakmayan yaşlı kadındaydı. Sorunları olduğunu söyledi. Yardım istedi.

Show Ana Haber'de yer alan habere göre, komşular apartmanı kirlettiği için Ayşe teyzeden şikayetçi olmuştu. 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verilirken yaşlı kadının evinin içi de durulacak gibi değildi.

SENELERDİR HALİ PERİŞAN

Ayşe teyze evi senelerdir bu vaziyette. Mutfakta eşyalar yok. Yerlerde yağlar, yumurtalar. Evin hali bu şekilde. Ayşe teyzenin tek isteği belediye ekiplerinin gelmesi ve evin bir güzel temizlenmesi.

Ayşe teyze iddiaya göre evine üç harflilerin girdiğini söylüyor ve evin her köşesine onlar gelmesin diye soğan bırakıyor.

Ayşe teyze apartmanı kendisinin bu hale getirdiğini kabul etmeyince komşular da delil toplamak amaçlı apartmanın her katına güvenlik kamerası yerleştirdi.

"KUR'AN YAKILIR MI?"

Ayşe teyzenin bir komşusu, "Kur'an yakılır mı ya? Kur'an yakıyor buraya atıyor. Hepimizi patlatacak. 14 senedir bu kadını çekiyoruz. 14 senedir bıçakla da kovalıyor. Bu kadının evinin içine girdiniz. Her şeyi gördünüz. Yani benim size anlatmama yahut da başkasını anlatmasına gerek yok. Temizleyenlere küfür ediyorlar. Tekrardan şikayetçi olacağız. İnşallah gerçekten yetkililer duyar bizi." dedi.

Ayşe teyzenin yere döktüğü yağlar yüzünden ayağı kırılan başka bir komşu ise, "Yağı fark etmedim döküldüğünü. Sonra da düştüm. Ayağım orada kırıldı." dedi.

Komşular Ayşe teyzeden şikayetçi ama yaşlı kadın bir yandan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ona uzanacak bir yardım eli bekliyor. Ayşe teyze, "Duvarlara bu pislikleri onlar sürdürüyor. Ben dökmedin, onlar döküyor. Bu cinleri alın. Devlet gelsin. Yardıma ihtiyacım var." dedi.