Üç ilçede eş zamanlı uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri Kuyucak, Nazilli ve Buharkent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda metamfetamin, sentetik hap, kubar esrar, uyuşturucu kullanma aparatları ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler G.K., Y.G. ve T.Ç. gözaltına alınırken, ruhsatsız silah bulunduran bir şüpheliye de idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA