HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Üç ilde denize girmek yasaklandı

Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Vatandaşlar, cankurtaranların uyarılarıyla bilgilendirildi.

Üç ilde denize girmek yasaklandı
Rosetta

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, kıyı şeritlerinde yaşayanları ve tatilcileri olumsuz şekilde etkiledi. Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde, şiddetli poyraz ve elverişsiz deniz koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alırken, plajlarda kırmızı bayraklar dalgalanıyor.

KOCAELİ, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 5 Ağustos'ta başlayan denize girme yasağı, olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine uzatılmıştı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede bugün de denize girmek yasak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Burada da 9 Ağustos'a kadar tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği ise bugün yaptığı açıklamada, şiddetli poyraz nedeniyle ilin Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sahillerdeki cankurtaranlar, vatandaşları sürekli olarak uyarırken, plajlardaki kırmızı bayraklar, denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında kararHem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar
Sahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar toplandıSahilden plastik, cam ve çeşitli atıklar toplandı

Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Kocaeli Tekirdağ deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Bakan Tunç: 'Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme'

Bakan Tunç: 'Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.