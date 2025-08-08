Üç ilde denize girmek yasaklandı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, kıyı şeritlerinde yaşayanları ve tatilcileri olumsuz şekilde etkiledi. Kocaeli, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde, şiddetli poyraz ve elverişsiz deniz koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alırken, plajlarda kırmızı bayraklar dalgalanıyor.

KOCAELİ, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ'DA DENİZE GİRMEK YASAK

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 5 Ağustos'ta başlayan denize girme yasağı, olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine uzatılmıştı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede bugün de denize girmek yasak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Burada da 9 Ağustos'a kadar tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği ise bugün yaptığı açıklamada, şiddetli poyraz nedeniyle ilin Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki plajlarda iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sahillerdeki cankurtaranlar, vatandaşları sürekli olarak uyarırken, plajlardaki kırmızı bayraklar, denize girmenin kesinlikle yasak olduğunu gösteriyor.