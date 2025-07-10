Üç şahsın çıkardığı iddia edilen yangında bin metrekare alan kül oldu

Yangın, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Regülatör Piknik Alanı yakınlarında meydana geldi. Bu noktada bulunan bir tarlada iddiaya göre 1’i kadın 3 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yangına sebebiyet verdikten sonra olay yerinden kaçtı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler arazözlerle alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alan tarım arazisindeki soğutma çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerce yapılan incelemelerde tarım arazisinde bin metrekare alanın yandığı tahmin edildi. Polis ekipleri iddiaları değerlendirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)