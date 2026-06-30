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Polonya'dan İsrail'e giden yolcu uçağı 'uçak kaçırılma' alarmı verdi! Türk F-16'ları refakat etti

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınlaması üzerine uçağa iki F-16 savaş uçağı refakat etti. Öte yandan LOT Havayolları'nın ilk açıklamasında, olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

Polonya'dan İsrail'e giden yolcu uçağı 'uçak kaçırılma' alarmı verdi! Türk F-16'ları refakat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Polonya dan İsrail e giden yolcu uçağı uçak kaçırılma alarmı verdi! Türk F-16 ları refakat etti 1

POLONYA'DAN İSRAİL'E GİDEN UÇAKTA KAÇIRILMA ALARMI!

Açıklamada, hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi.

Polonya dan İsrail e giden yolcu uçağı uçak kaçırılma alarmı verdi! Türk F-16 ları refakat etti 2

TÜRK F-16'LARI EŞLİK ETTİ

Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, F-16'ların uçağa Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar eşlik etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Polonya dan İsrail e giden yolcu uçağı uçak kaçırılma alarmı verdi! Türk F-16 ları refakat etti 3

Uçağın Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi. Bakanlık, olayın mahiyetine ilişkin sürecin ilgili resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini açıkladı.

PİLOT TARAFINDAN YANLIŞLIKLA 'KAÇIRILMA' KODU BİLDİRİLMİŞ

Öte yandan LOT Havayolları'nın ilk açıklamasında, olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

30 Haziran 2026
30 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Polonya Türkiye uçak
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