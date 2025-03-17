Uçan çatının altında kaldılar! Nevşehir'de korkunç olay

Olay merkeze bağlı Nar beldesi Aşağı Mahalle Öz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi sabah saatlerinde kendilerine ait olan bağ evinde çalışmaya gitti. Sac çatı üzerinde çalıştıkları esnada çıkan rüzgar, çatıyı yerinden sökerek savurdu. Savrulan çatı üzerinde bulunan iki kişi de çatının altında kalarak yaralandı. Yaralı şahısların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri tarafından çatının altından çıkartıldı.

Yaralılardan biri polis aracıyla hastaneye sevk edilirken, diğeri ise yaklaşık 300 metre elde taşınarak ambulansa getirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çatı altında kalan yaralıların vücutlarında kırıklar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır