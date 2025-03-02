HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uçmakta zorlandığını gördüler, yaralı şahine sahip çıktılar

Uçmakta zorlandığını gördüler, yaralı şahine sahip çıktılar

02.03.2025 15:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, yaralı halde buldukları şahine sahip çıktı.

Uçmakta zorlandığını gördüler, yaralı şahine sahip çıktılar

Bursa'nın İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ndeki meyve bahçesinde temizlik yapan mevsimlik işçiler, uçmakta zorlanan şahini gördü. Kanatlarından yaralanan hayvanı montuyla tutarak kontrol altına alıp saran işçilerden Elif Tokgöz, belediye ekiplerine haber verdi. İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi merkezi ekipleri, yaralı olan şahini tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

"NESİLLERİ TÜKENMESİN HAYVANLARIMIZIN"

Olayı anlatan Elif Tokgöz, "Birkaç gündür görüyorduk. Tarlada çalışırken yeniden gördük. Uçmadığını görünce yakaladık. Belediye ekiplerine haber verdik. Gelip aldılar. Tedavi edecekler. Nesilleri tükenmesin hayvanlarımızın. Sahip çıkalım" dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar
Hatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybettiHatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bursa Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.