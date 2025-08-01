Ücretsiz HPV aşısı başvuruları başladı: HPV aşısı başvuruları nereden yapılır?

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının artış göstermesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rahim ağzı kanserine karşı koruyucu ücretsiz HPV aşı uygulaması başlatıldı.

HPV AŞISI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların, gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden destek alabilir.

HPV NEDİR?

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), cilt ve mukozalarda enfeksiyona neden olabilen bir virüs türüdür. Bazı türleri, rahim ağzı başta olmak üzere çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirilmektedir. HPV aşısı, bu virüsün neden olduğu ciddi hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI, SIHHATİ VE MUTLULUĞU BİZİM ÖNCELİĞİMİZDİR"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal belediyecilikte vatandaş odaklı projelere öncelik verdiklerini söyledi ve HPV Aşısı ile kanser vakaları için toplumsal farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. Başkan Aras; "Yerel yönetimler olarak birçok hizmeti hayata geçirirken, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor, onların sağlığını için de çalışmalar yapıyoruz. Toplum sağlığı açısından önemli olan, sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar var. HPV Aşısı da bunlardan biri. Bu konuda farkındalık oluşturmak, son yıllarda bu rahatsızlık nedeni ile artan kanser vakalarının da önüne geçmek için ücretsiz HPV Aşısı uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati ve mutluluğu bizim önceliğimizdir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır