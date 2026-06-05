Üçüncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

Olay, Özyurt Mahallesi Keklik Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonuna çıkarak çevrede endişeye neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ ÜÇÜNCÜ KATTAN ATTI AĞIR YARALANDI

Ekipler, şahsı uzun süre ikna etmeye çalışırken, muhtemel bir atlama ihtimaline karşı itfaiye tarafından bina önüne hava yastığı kuruldu. Ancak tüm çabalara rağmen şahıs bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır