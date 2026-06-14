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Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Rize’de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti 1

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti 2

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti 3

Uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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