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Uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

26.03.2025 08:55
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Tokat'ın Zile ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Zile ilçesi Bayırköy yakınlarında meydana gelen kazada, iddiaya göre uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan 72 yaşındaki sürücü Nihat Yahşi hayatını kaybetti.

Yol kenarındaki traktörü fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, 60 AH 676 plakalı traktörün devrildiğini ve sürücünün altında kaldığını belirledi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yahşi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Zile traktör
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