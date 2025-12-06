Uçurumdan yuvarlanan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Duacı Mahallesi'nden, Varsak Mahallesi istikametine otomobiliyle seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler aracın yuvarlandığı bölgeye ulaşarak otomobil içindeki yaralı sürücüye ulaştı. Araçtan çıkartılarak sepet sedyeye bağlanan sürücü AFAD ekiplerinin koordinesinde hazırlanan halatlı istasyon sistemiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır