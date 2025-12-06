HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Uçurumdan yuvarlanan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan araçtaki yaralı sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri ortak çalışma ile kurtardı.

Uçurumdan yuvarlanan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Duacı Mahallesi'nden, Varsak Mahallesi istikametine otomobiliyle seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücü, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Verilen konuma gelen ekipler aracın yuvarlandığı bölgeye ulaşarak otomobil içindeki yaralı sürücüye ulaştı. Araçtan çıkartılarak sepet sedyeye bağlanan sürücü AFAD ekiplerinin koordinesinde hazırlanan halatlı istasyon sistemiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark ettiElleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark etti
Beyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandıBeyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.