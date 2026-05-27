Uganda, ebola salgını nedeniyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırını kapattı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki 15 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgını devam ederken, Uganda, önlemleri artırdı.

SINIRI KAPATTILAR

Uganda Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınına karşı önlem almak amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle olan sınırın kapatıldığını duyurarak, "Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile olan sınırını derhal geçici olarak kapatıyor.



İstisnalar, yetkili Ebola müdahale ekipleri, insani yardım operasyonları, gıda ve kargo taşımacılığı ile sıkı sağlık tarama ve izleme protokolleri kapsamında yürütülen güvenlik faaliyetleri olacak" dedi.



21 GÜNLÜK KARANTİNA

Bakanlık, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen herkes için 21 günlük bir karantina uygulandığını ve sınır yakınındaki okullardaki öğrenciler için düzenli kontroller yapıldığını aktardı.



DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) küresel acil durum ilan ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola’ya bağlı 7 ölümü doğruladı. DSÖ ayrıca 220'den fazla şüpheli ölüm ve 900 şüpheli vaka tespit etti.



BAHREYN DE GİRİŞLERİ DURDURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Bahreyn Sivil Havacılık İdaresi de salgın nedeniyle Güney Sudan, KDC, Uganda'dan gelen ve Bahreyn vatandaşı olmayanların ülkeye girişlerinin bugünden itibaren 30 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.

