UKMTO, Aden Körfezi'nde korsanlık faaliyetlerine karşı uyardı

UKMTO'nun açıklamasında, askeri makamlardan alınan bilgiler doğrultusunda Aden Körfezi'nde şüpheli faaliyetlere ilişkin ihbarların değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede ticari gemilerin yakınında seyreden birkaç şüpheli küçük teknenin görüldüğü ifade edilerek, ihbarlardan birinde 9 kişinin bulunduğu, iki merdiven ve bir kanca taşıyan yeşil ve mavi renkli bir teknenin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyetlerin olası bir korsanlık grubuyla bağlantılı olabileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin olayları araştırdığı aktarıldı.

UKMTO, bölgeden geçen gemilere dikkatli seyretmeleri, deniz güvenliğine ilişkin yönergeleri takip etmeleri ve şüpheli faaliyetleri kuruma bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır