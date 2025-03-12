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Ukrayna ateşkese hazır olduğunu duyurmuştu! Rusya lideri Putin'den savaşın kritik bölgesi Kursk'ta askeri kamuflajlı mesaj

12.03.2025 23:10
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Suudi Arabistan'daki görüşmelerin ardından Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıklamasıyla birlikte ABD söz konusu teklifi Rusya'ya ileteceğini duyurdu. Sıcak gelişmeler yaşanırken Putin'den askeri kamuflajlı bir mesaj geldi. Ukrayna lideri Zelenskiy'nin "savaş sırasındaki en büyük zafer" olarak nitelediği, geçen ağustos ayında ise Rusya'nın işgal ettiği Kursk bölgesini ziyaret eden Putin, askeri harekat merkezini gezdi.

Ukrayna ateşkese hazır olduğunu duyurmuştu! Rusya lideri Putin'den savaşın kritik bölgesi Kursk'ta askeri kamuflajlı mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 30 günlük ateşkesi kabul edeceğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump, ABD'li bir heyetin Moskova'ya gittiğini açıkladı. Rusya'yı ekonomilerini mahvetmekle de tehdit eden Trump,"Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuştu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın geçtiğimiz sene ağustos ayında işgal ettiği Kurk bölgesini ilk kez ziyaret ederek, Rus birliklerini denetledi. Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi aldı. Gerasimov, Putin’e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek, 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etti.

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"YABANCI PARALI ASKERLER CENEVRE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DEĞİLDİR"

Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini aktardı. Putin, "Görevimiz Kursk bölgesine yerleşen düşmanı yakın gelecekte, mümkün olan en kısa sürede yenilgiye uğratmaktır. Rusya Kursk bölgesinde yakalanan Ukraynalı askerlere terörist muamelesi yapacaktır. Yabancı paralı askerler Cenevre Sözleşmesi kapsamında değildir" dedi.

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RUSYA KAYBETTİĞİ YERLERİ GERİ ALMAYA BAŞLAMIŞTI

Ukrayna'da barışı sağlamayı vadeden Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinden sonra gündeme gelen Kiev ile olası müzakereler öncesinde Rusya, Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızlı bir şekilde geri almaya başladı.

Ukrayna ordusunun, geçen yıl 6 Ağustos'ta Rusya'nın güneyindeki Kursk bölgesine girmesiyle savaşta yeni bir cephe açıldı. Rus ordusu ile şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede Ukrayna ordusu hızla ilerleyerek 1268 kilometrekarelik alanı kısa bir sürede kontrolü altına aldı.

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Rusya bölgede terörle mücadele ilan ederek, binlerce vatandaşını güvenli bölgelere tahliye etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerinden Ukraynalı askerlerin Rus topraklarından çıkarılmasını ve devlet güvenliğinin sağlanmasını istedi. Rusya'nın bölgeye 50 binden fazla asker sevk ettiği öne sürüldü.

12 Mart 2025
12 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ukrayna, Rus gazının boru hattıyla Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderildiği tek nokta olan bölgedeki Suca şehrini de ele geçirdi. Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Kursk Nükleer Güç Santrali çatışmalarda tehlike altına girdi. Ukrayna ordusu santrali ele geçirmeye çalışsa da santralin olduğu bölgeye kadar ilerleyemedi.

ZELENSKIY KURSK'TAKİ İLERLEYİŞİ EN BÜYÜK ZAFER İLAN ETTİ

Bölgeye yönelik saldırıyı "savaş sırasındaki en büyük zafer" olarak nitelendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Kursk bölgesindeki operasyonun Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki ilerleyişini engellemek açısından önemli" olduğunu belirtti.

Ancak tam tersine, Ukrayna ordusu Kursk bölgesine yoğunlaştığında, Rus ordusu Donetsk bölgesindeki ilerleyişini hızlandırdı. Donetsk'teki pek çok yerleşim yeri Rus ordusunun eline geçti.

KUZEY KORELİ ASKERLERİN SAVAŞTIĞI İDDİASI

Zelenskiy, Kursk bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin Rus saflarında çatışmalara katıldığını öne sürdü. Kuzey Kore ile, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalayan Rusya ise bu iddiayı ne reddetti ne de kabul etti.

RUSYA, KURSK'TA BUGÜNE KADAR 49 YERLEŞİM YERİNİ GERİ ALDI

Ağustostan itibaren süren çatışmaların ardından Rus ordusu eylül ayında Kursk bölgesinde 12 yerleşim birimini geri aldı.

,Ukrayna'da barışı sağlamayı vadeden Donald Trump, ABD'de kasımda başkanlığa seçildikten sonra Rus ordusunun Kursk bölgesindeki ilerleyişi hızlandı.

Kursk bölgesinde geçen yıl aralık ve bu yıl ocak ayında 8 yerleşim yerini geri alan Rus ordusu, şubatta 5 yerleşim birimini Ukrayna ordusundan kurtardı.

ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile geçen ay yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri gündeme geldi. Zelenskiy, Kursk'ta ele geçirdikleri toprakları müzakere masasında kaybettiği topraklarla takas yapmayı önereceklerini belirtse de Rus ordusu sahada ilerleyişini hızlandırdı.

Zelenskiy'nin Trump ile Oval Ofis'te tartıştığı görüşmesinin ardından, Ukrayna ordusunun Batı'dan gelen HIMARS, ATACMS gibi silahları kullandığı bölgede CIA'in istihbarat akışını kestiğini ilan ettiği günlerde Rus ordusu diğer bazı yerleşim yerlerini de geri aldı.

8-9 Mart'ta Malaya Loknya, Çerkasskoye Poreçnoye, Kositsa, Lebedevka, Viktorovka, Nikolayevka ve Staraya Soroçina yerleşim yerlerini alan Rus ordusu, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da görüşmeler yaptığı 11 Mart'ta da Agronom, Bogdanovka, Bondarevka, Dmitryukov, Zazulevka, İvaşkovskiy, Kolmakov, Kubatkin, Martınovka, Mihaylovka, Pravda ve Yujniy yerleşim yerleri ile 100 kilometrekareden fazla alanı kurtardı.

Bugün de Kazaçya Loknya, 1. Knyajiy, 2. Knyajiy, Zamostye ve Mirniy yerleşim birimlerini geri alındı.

Böylece Ukrayna ordusunun bölgeye girdiği 6 Ağustos'tan bu yana Rus ordusu 49 yerleşim birimini kurtarmış oldu.

Son olarak Rus ordusunun henüz tam kontrolü sağlamasa da Suca şehir merkezine girdiği duyuruldu.

Halihazırda Ukrayna ordusunun kontrolünde 300 kilometrekareden çok daha az bir alanın kaldığı ifade ediliyor.

BİNLERCE ASKER KAYBI

Rusya Savunma Bakanlığına göre, bugüne kadar Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu 66 bin 810 askerini kaybetti. Bölgede Ukrayna'ya ait 392 tank, 314 piyade muharebe aracı, 275 zırhlı personel taşıyıcı, 2 bin 191 zırhlı araç, 2 bin 411 otomobil, 545 top, ABD yapımı HIMARS ve MLRS dahil 52 çok namlulu roketatar, 26 hava savunma füze sistemi başta olmak üzere pek çok silah imha edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Kursk'ta Rusya'nın yaklaşık 15 bin askerini kaybettiğini savundu.

Ancak her iki tarafın da açıkladığı asker kayıpları taraflarca doğrulanmadı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Rusya Ukrayna ABD Amerika Birleşik Devletleri
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