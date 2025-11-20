Ukrayna'dan kritik açıklama: "Zelenskiy, ABD'nin barış planı taslağını aldı, Trump'la görüşme için fırsat bekliyor"

Rusya-Ukrayna savaşına dair barış görüşmelerinde yeni bir sürece giriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında İstanbul'da yapılan görüşmedeki olumlu mesajlara Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, Ukrayna ile ilgili görüşmelere açık" ifadesi kullanıldı.

"ZELENSKİY, TRUMP'LA DİPLOMATİK GÖRÜŞME İÇİN FIRSAT BEKLİYOR"

Rusya'nın olumlu mesajının ardından bir açıklama da Ukrayna'dan geldi. Yapılan açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ABD'nin barış planı taslağını aldığı ve ABD Başkanı Trump'la diplomatik görüşme için fırsat beklediği bildirildi.