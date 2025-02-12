Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken 'Toprak' teklifi! Jet hızıyla yanıt geldi: İmkansız, yok edilmeyen herkes sürülecek

2022'nin şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı üçüncü yılını geride bırakmak üzere. İki ülke arasında başlayan çatışmalar hala devam ederken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den dikkat çeken 'toprak takası' teklifi geldi.

RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BİR BÖLGEYE KARŞILIK KURSK'U TEKLİF ETTİ

Ukrayna lideri İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçte Rus toprağı Kursk bölgesinde Ukrayna askerinin kontrolündeki alanlara karşılık Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bir bölgeden çekilmesini önerdi. Zelenskiy Kursk'a karşılık hangi Ukrayna toprağını istediğini belirtmemekle birlikte "Bilmiyorum, bunu göreceğiz. Tüm topraklarımız bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN JET HIZIYLA YANIT GELDİ: "İMKANSIZ, YOK EDİLMEYEN HERKES SÜRÜLECEK"

Zelenskiy'nin bu çıkışı dikkat çekerken Rusya'dan teklife jet hızıyla yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ordusunun Ukrayna ordusu tarafından işgal edilen Kursk oblastındaki toprakları, işgal altındaki Ukrayna topraklarıyla takas etmeyi hiçbir zaman kabul etmeyeceğini belirtti. Bu durumu 'imkansız' olarak nitelendiren Peskov, "Rusya kendi topraklarının takası konusunu hiçbir zaman görüşmedi ve görüşmeyecek. Elbette Ukraynalı birlikler bu topraklardan sürülecek, yok edilmeyen herkes sürülecek" dedi.

KURSK'TA SON DURUM NE?

An itibarıyla Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinde Rus askeri var. Geçen ağustos ayında Ukrayna ordusu Rusya içlerindeki Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlatmıştı. Kiev'in bu hamle ile Rus ordusunun dikkatini dağıtmayı ve gelecekteki müzakerelerde bu toprakları pazarlık unsuru olarak kullanmayı hedeflediği değerlendiriliyordu.

ABD'Lİ BAKAN'DAN 'MADEN' ZİYARETİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent nadir toprak elementlerine ilişkin muhtemel bir anlaşmayı görüşmek üzere bu hafta Ukrayna'ya seyahat edecek. Bessent, Donald Trump yönetimden bakan düzeyinde Ukrayna'yı ziyaret eden ilk kişi olacak.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteği karşılığında nadir toprak elementlerinin transferine olumlu yaklaşan Zelenskiy, ülkenin nadir toprak elementleri yataklarının yarısının halihazırda Rus işgali altındaki bölgelerde bulunduğunu belirtiyor.

Moskova'nın füze yapımında da gerekli olan bu madenleri Kuzey Kore ve İran'ın kullanımına açabileceğini söyleyen Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Putin'i durdurmalı ve bizim olanı korumalıyız" dedi.