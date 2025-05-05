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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini ifade ederek, "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz" dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den açıklama! "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz"
Begüm Özkaynak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret çerçevesinde Çekya’ya geldi. Zelenskiy, Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ile ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya’ya giderek artan şiddette baskı uygulanmadığı sürece Rusya’nın savaşı sona erdirme yönünde adım atmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Artan şiddette bir baskı olmadığı sürece Rusya’nın savaşı sona erdirme yönünde gerçek ve pratik adımlar atmayacağını düşünüyoruz. Bugün, Rusya’nın ABD’nin sunduğu kapsamlı ateşkes teklifini dahi görmezden gelişinin 54’üncü günü" dedi.

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"ATEŞKESİN EN AZ 30 GÜN SÜRMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya ile üç yılı aşkın devam eden savaşta her an ateşkes sağlanabileceğini aktaran Zelenskiy, "Ateşkesin her an, hatta bugün bile başlayabileceğine inanıyoruz. Böyle bir ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğine inanıyoruz ki diplomasiye gerçek bir şans tanınmış olsun" ifadelerini kullandı.

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"RUSYA'YA DAHA FAZLA YAPTIRIM YAPILMASI GEREK"

Zelenskiy, Putin’in 9 Mayıs’ta Zafer Günü geçit töreninde tanklarını sergilemek yerine savaşı nasıl sona erdireceğini düşünmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Yapılması gereken üç şey var. Rusya’ya daha fazla yaptırım, Ukrayna’ya desteğin devamı ve Avrupa genelinde savunma iş birliğinin ciddi bir şekilde artırılması. Rusya’nın Avrupalıların kendilerini savunacaklarını bilmesi gerekiyor" dedi.

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"EĞER SAVAŞI SONA ERDİRECEK KARTLARI ELİNDE TUTAN BİRİ VARSA BU PUTİN’DİR"

Çekya Devlet Başkanı Pavel ise Rusya’nın halen savaşı sona erdirme arzusunu ortaya koyacak bir adım atmadığına dikkat çekti. Pavel, "Eğer savaşı sona erdirecek kartları elinde tutan biri varsa bu Rusya Devlet Başkanı Putin’dir. Bunu tek bir kararla gerçekleştirebilir. Fakat şimdiye kadar böyle bir şey olmadı" dedi.
Pavel, ayrıca Çek Girişimi çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar Ukrayna’ya 1.8 milyon top mermisi teslim edeceklerini duyurdu.

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BAŞBAKAN PETR FİALA İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Zelenskiy’in Çekya’daki temasları çerçevesinde bugün Çek savunma sanayi temsilcileri ile bir araya gelmesi, yarın da Başbakan Petr Fiala ile görüşmesi ve Çekya’nın Ukrayna’ya mühimmat tedarikine ilişkin konuları görüşmesi bekleniyor.

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RUSYA ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta 9 Mayıs’taki Zafer Günü kutlamaları vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihleri arasında üç günlük ateşkes ilan etmiş fakat Ukrayna lideri Zelenskiy, böyle bir tedbirin manasız olacağını ifade ederek, kısa süreli ateşkesi reddetmiş ve ABD’nin mart ayında teklif ettiği en az bir ay süreli ateşkes talep ettiklerini vurgulamıştı.

(İHA)

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Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy ateşkes rusya ukrayna
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