Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Hava savunmamızın Patriot bileşenini güçlendirdik"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hava savunma sistemini ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemleriyle güçlendirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu konuda verdiği desteklerden dolayı Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna hava savunmasının Patriot bileşenini güçlendirdik. Hava savunmamızın güçlendirilmesi için bir süredir hazırlık yapıyorduk ve varılan anlaşmalar hayata geçirildi." ifadelerini kullandı.

Rusların, ülkesine yönelik hava saldırılarını önlemeleri gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya ne kadar az başarılı olursa, savaşı bitirme motivasyonu o kadar artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güçlendirilmesinin, savaşın sona ermesine daha da yaklaşmak anlamına geldiğini vurguladı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğinin müttefik ülkeler için de önemli olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, hava savunma imkanlarını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

