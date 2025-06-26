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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump, Lahey’de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, Lahey’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Trump, Lahey’de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunun Zelenskiy, “Başkan Trump’ı Orta Doğu’daki başarılı operasyon için kutladım. ABD’nin eylemlerinin yalnızca İran’ın nükleer programını değil, aynı zamanda insansız hava aracı üretimini de sekteye uğratması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ORTAK ÜRETİMİ

Zelenskiy, Rus hava saldırılarını engellemek amacıyla ABD yapımı hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından satın alınması konusunun da görüşmede tartışıldığını belirterek “Ukrayna, bu sistemleri satın almaya ve Amerikan silah sanayisini desteklemeye hazır. Avrupa da destek sağlayabilir. Ayrıca insansız hava araçlarının potansiyel ortak üretimi üzerine de konuştuk” dedi.

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Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakereler sonucunda yapılan esir takası ve cenaze iadesi süreçleri hakkında Trump’a bilgi verdiğini aktararak, Rus tarafının Ukrayna’ya gönderdiği cenazeler arasında Rus askerlerinin cesetlerinin de bulunduğunu söyledi. Trump ile görüşmesinde savaştaki güncel durumu da değerlendirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, “Putin, kesinlikle kazanmıyor. Başkan Trump’a sahada gerçekten neler olup bittiğine dair gerçekleri sundum” ifadelerini kullandı.

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“UKRAYNA’DAKİ SAVAŞ, DİĞER SAVAŞLARDAN DAHA KARMAŞIK"

ABD Başkanı Donald Trump ise NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, “Ukrayna’daki savaş, diğer savaşlardan daha karmaşık. Putin oldukça zorlu bir rakip ve Zelenskiy ile de bazı anlaşmazlıklar yaşadım” dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için çok sayıda lider ve üst düzey yetkiliyle görüşmeler yaptığını vurgulayan Trump, “Savaşı bitirmek için uygun bir zaman. Putin’le görüşeceğim, bakalım bu işi sonlandırabilecek miyiz” ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Donald Trump Vladimir Zelenskiy abd
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