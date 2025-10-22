HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak

Ukrayna ile İsveç arasında imzalanan yeni iş birliği anlaşması kapsamında Kiev’in İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan filo tedarik edeceği duyuruldu.

Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç’te Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya gelerek, iki ülke arasında savunma alanında yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attıkları bildirdi.

Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak 1

Zelenskiy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, Ukrayna ile İsveç arasındaki ilişkilerde ve genel olarak Avrupa’nın güvenlik ilişkilerinde yepyeni bir sayfa açıyoruz. İmzalanan ilk belgeyle, Ukrayna’nın İsveç yapımı Gripen savaş uçaklarından oluşan önemli bir filo edinmesinin önü açıldı” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak 2

ZELENSKİY: "GÜÇLÜ VE HARİKA UÇAKLAR"

Zelenskiy, Gripen uçaklarını çok çeşitli görevleri yerine getirebilen güçlü ve harika uçaklar olarak nitelendirerek, “Herkes, bu uçakların hangi tehditlere karşı koymaya yardımcı olduğunu görebilir. Gelecekteki sözleşmenin, bu uçaklardan en az 100 adet edinmemizi sağlayacağını umuyoruz” açıklamasında bulundu. Zelenskiy ayrıca, bu iş birliği için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’a ve Gripen uçaklarını üreten şirkete teşekkür etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Zelenskiy’yi Linköping kentinde ağırlamaktan gurur duyduğunu belirterek, iki ülke arasında önemli bir niyet mektubu imzalandığını söyledi. Kristersson, anlaşmanın yeni ve güçlü bir Ukrayna Hava Kuvvetleri oluşturmak için muhtemelen 100 ila 150 adet savaş uçağını kapsayacağını ifade etti.

Ukrayna, İsveç’ten Gripen savaş uçağı filosu alacak 3

"ANLAŞMA UKRAYNA’YI, İSVEÇ’İ VE AVRUPA’YI GÜÇLENDİRECEK"

Kristersson, Zelenskiy’nin ziyaret sırasında Gripen savaş uçaklarının etkileyici yeteneklerini ilk elden görme fırsatı bulduğunu belirterek, anlaşmanın Ukrayna’yı, İsveç’i ve Avrupa’yı güçlendireceğini vurguladı.

(DHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖSYM'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir veri sızıntısı yok"ÖSYM'den o iddialara yanıt: "Herhangi bir veri sızıntısı yok"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi
Anahtar Kelimeler:
İsveç Ukrayna savaş uçağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.