Ukrayna lideri Zelenskiy Ata'nın huzurunda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, birtakım temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Ankara'daki temasları sonrasında Zelenskiy, Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata'nın huzurunda

Zelenskiy, beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'nin önünden yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Volodimir Zelenskiy, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 1

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak.

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 2

Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 3

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 4

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 5

Ukrayna lideri Zelenskiy Ata nın huzurunda 6

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ukrayna zelenskiy
